شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُحيل طارق حامد للشئون القانونية بعد انتهاء تحقيق الطبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، إحالة طارق حامد لاعب وسط الفريق الكروى الأول للتحقيق معه من قبل الشئون القانونية بالنادى، على خلفية سفره إلى ألمانيا وإسبانيا لأكثر من 50 يومًا، بداعى العلاج من إصابة فى وتر الركبة.

وخضع طارق حامد للتحقيق من قبل طبيب الفريق الدكتور محمد أسامة من أجل التأكد من إصابة اللاعب، وطلب الدكتور الحصول على مستند يفيد بتلك الإصابة، وأن طارق حامد كان متواجدًا فى ألمانيا وإسبانيا من أجل تلقي العلاج، إلا أن اللاعب لم يُحضر الإثبات حتى الوقت الحالى.

ليقرر مرتضي منصور رئيس النادي تحويل اللاعب للتحقيق معه من قبل الشئون القانونية، مؤكدًا أن طارق حامد مرتبط بعقد مع القلعة البيضاء، وتغيبه طوال تلك الفترة كان دون إذن، خاصة وأن إذن السفر الذى حصل عليه كان لدولة الإمارات وليس لألمانيا أو إسبانيا، الأمر الذي سيعرضه للمسائلة من قبل الشئون القانونية.

وقال رئيس القلعة البيضاء، "أغلقنا باب تجديد طارق حامد؛ لأن اللاعب حصل على إذن بالسفر للإمارات، ورغم ذلك سافر إلى ألمانيا وإسبانيا بحجة العلاج، رغم أنه خارج من آخر مباراة مطرود، واللاعب لم يُحضر أى مستند يفيد أنه كان مصاب، ولذلك قررنا تحويله للشئون القانونية".