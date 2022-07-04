شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستعيد أحمد عبد القادر بعد مباراة فيوتشر فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد النادي الأهلي جهود أحمد عبد القادر لاعب الفريق عقب مباراة فيوتشر المقبلة فى بطولة الدوري الممتاز، بعدما أعلن الجهاز الطبي أن اللاعب يحتاج أسبوعاً للتعافى من إصابته الأخيرة.

ويخوض عبد القادر حالياً برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التى تعرض لها مؤخراً وكانت عبارة عن مزق فى العضلة الأمامية تعرض لها فى مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة بالدوري التى إنتهت بالتعادل 2-2.

وأكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، أن عبد القادر يسير بشكل منتظم فى تنفيذ برنامجه التأهيلي، وأنه فى غضون أسبوع سيشارك فى التدريبات الجماعية.

ويواصل عبد القادر الغياب عن الأهلي في مباراة الجونة المقرر لها غداً، الثلاثاء، بالغردقة وكذلك مباراة فيوتشر يوم 12 يوليو الجارى على أن يعود للتدريبات الجماعية بعدها ليكون تحت تصرّف الجهاز الفني حسب لياقته البدنية.