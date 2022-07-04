شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يطالب إنبى بإظهار عرض ويجان الإنجليزى الرسمى لضم محمود جاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الإعلامى أحمد شوبير مسئولى نادى إنبى بإظهار صورة العرض الرسمى المقدم من نادى ويجان الإنجليزى للتعاقد مع محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولى.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "منذ 6 أيام قالوا فى عرض من ويجان الإنجليزى للتعاقد مع محمود جاد، أنا بحب الحارس ده ومقتنع به، بس بحب العروض الرسمية تظهر".

وأضاف شوبير، "مش معنى أن فيه مكالمة تليفون من شخص أو جواب من وكالة أن هذا عرض، إنما العرض دا خطاب رسمى من ويجان الإنجليزى يطلب فيه معرفة شروط إنبى لرحيل محمود جاد".

وتابع شوبير، "مينفعش نقول عرض إلا لما يكون عرض رسمي، خاصة أنه لاعب موهوب وحارس متميز ومش محتاج الشائعات دى، لا أشكك فى العرض ولكن أطلب التوضيح وإظهار العرض بشكل رسمى من مسئولي إنبى".