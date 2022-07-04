شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يغرم ياسر حمد مادياً ويخطر الاتحادين المصرى والفلسطينى بتغيبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع النادي المصري غرامة مادية على الفلسطيني ياسر حمد مدافع الفريق بعد تغيبه عن التدريبات دون إنذار وإغلاق هاتفه، طبقاً للائحة الداخلية للفريق، كما أخطر النادى المصرى كلا من الاتحاد المصري، والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بتغيب اللاعب عن التدريبات وتوقيع عقوبة عليه.

واستقر مسؤولو النادي المصري على تقديم شكوى إلى الفيفا ضد ياسر حمد، بعدما انقطع اللاعب الفلسطيني عن تدريبات ومعسكر الفريق ببرج العرب بعد مباراة مصر المقاصة الأخيرة بالدورى، والتى فاز خلالها المصري بهدفين نظيفين، اعتراضاً على عدم تسلمه مستحقاته حتى نهاية يونيو الماضي.

وكشف مصدر بالنادي المصري، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الفلسطيني ياسر حامد، مدافع الفريق، أغلق هاتفه وانقطع عن التدريبات ومعسكر الفريق ببرج العرب بعد مباراة مصر المقاصة الأخيرة بالدوري والتى فاز فيها المصري بهدفين نظيفين.

وأكد مصدر داخل إدارة النادي أن اللاعب أرسل شكوى للنادى بصرف مستحقاته قبل يوم 29 يونيو، إلا أنه عاد إلى الفريق بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات أمم آسيا، وشارك في مباراة المقاصة، وأغلق هاتفه عقب المباراة حتي يوم 30 يونيو وانقطع عن التدريبات.

وأضاف المصدر، أن النادي المصري كان قد أودع للاعب مستحقاته قبل يوم 29 يونيو الماضي، وأبلغ جميع الجهات المسئولة عن الأمر رسميا، وأبلغ بعدم القدرة على الوصول إلى اللاعب، وأنه يتمرد من أجل فسخ العقد من طرف واحد.