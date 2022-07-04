شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد منافسات البعثة المصرية اليوم فى دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف البعثة المصرية اليوم، الاثنين، منافساتها في دورة ألعاب البحر المتوسط التى تقام بالجزائر وتختتم غدا الثلاثاء، وتنافس منتخبات السلاح والأثقال والتايكوندو وكرة اليد. وجاءت مواعيد منافسات البعثة المصرية اليوم فى دورة ألعاب البحر المتوسط.. كرة اليد كرة اليد 2:00 ظهرا مصر مع مقدونيا فى نصف النهائي رفع الأثقال رفع الأثقال 11:00 أحمد عاشور 6:00 أحمد جابر التايكوندو التايكوندو 11:10 ميسون إيهاب 12:00 آيه شحاتة 12:30 مصطفى فرج 12:50 سيف عيسى السلاح السلاح 9:30 محمد السيد 9:30 محمد ياسين 9:30 أحمد السكرى