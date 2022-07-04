شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الظهور الأول لعصام الحضرى فى قمة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الأهلى فوزاً كبيراً على غريمه التقليدى الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتمكن المارد الأحمر من تعويض فارق الـ 11 نقطة فى صراع التتويج بالدوري فى مثل هذا اليوم 4 يوليو 1997، وهو نفس اليوم الذى شهد الظهور الأول لعصام الحضرى حارس مرمى الاهلى وقتها في مباريات القمة.

تشكيل الأهلى فى القمة 79 بقيادة الألمانى راينر هولمان جاء مكونا من: عصام الحضرى، سمير كمونة، محمد يوسف، مشير حنفي، سيد عبدالحفيظ فى اول قمة له، هشام حنفي، هادى خشبة، ياسر ريان "رضا عبدالعال"، أسامة عرابى (كابتن الفريق)، حسام حسن، الغانى أحمد فيليكس "على ماهر فى أول مباراة له بقميص الأهلي".

تشكيل الزمالك فى القمة 79 جاء مكونا من :حسين السيد، سامى الشيشيني، معتمد جمال، مدحت عبدالهادي، طارق مصطفى، أحمد عبدالله "محمد صبري"، أيمن عبدالعزيز، إسماعيل يوسف (كابتن الفريق)، خالد الغندور "الجزائرى قاسى سعيد"، المالى إسماعيل كوليبالي، أيمن منصور "أحمد الكاس".

أدار القمة الإسبانى خوسيه نونيز مانريكى، ضمن النسخة الأربعين من الدورى والذى انتهى بتتويج الأهلى بلقبه السادس والعشرين، والرابع على التوالى، تقدم الأهلي بهدفين فى أول ثلث ساعة، الأول عن طريق هادى خشبة من ضربة جزاء، وأضاف حسام حسن الثانى بعدها بخمس دقائق من تسديدة من خارج المنطقة غالطت حسين السيد حارس الزمالك.

وفى الشوط الثانى ضيق البديل أحمد الكاس الفارق بهدف عالمى فى شباك عصام الحضرى، بعدها بخمس دقائق احتسب الحكم الإسبانى ضربة جزاء أخرى للأهلى نفذها بنجاح هادى خشبة.

ليرفع الأهلى رصيده إلى 60 نقطة يتصدر بها القمة لأول مرة فى هذا الموسم، بينما تراجع الزمالك للمركز الثانى بعد أن توقف رصيده عند 58 وتتبقى ثلاث جولات.

وشهدت المباراة حالتى طرد من نصيب أسامة عرابى قائد الأهلي، ومحمد صبرى جناح الزمالك.