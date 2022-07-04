شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. البحر يخطف نجوم الكرة مع أبنائهم فى العطلات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن نجوم الكرة يستغلون دائما العطلات الصيفية بصحبة أبنائهم وأسرهم لقضاء وقت ممتع على البحر، مثلهم مثل أى شخص يعشق أجواء الساحل الشمالى والجونة أو حتى خارج مصر.

ونجد أن أغلب النجوم ينشرون صورا مع أبنائهم على البحر أو حمام السباحة فى الإجازات أمثال العالمى محمد صلاح الذى يصطحب معه بناته وزوجته فى الإجازات.

وأيضا نشر مؤخرا شريف إكرامى حارس بيراميدز صورة فى حمام السباحة بصحبة ابنته أسيل وغيره من النجوم، مثل حازم إمام وأحمد حسام ميدو، وغيرهم من النجوم.

ويرصد الخليج 365 لقطات لنجوم الكرة مع أبنائهم على البحر فى الصور التالية: