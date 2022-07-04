شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوافق على إعارة محمد محمود الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مسئولو النادي على خروج محمد محمود، لاعب وسط الفريق الأحمر، للإعارة فى الموسم الجديد إلى أى من الأندية الراغبة فى الحصول على خدماته، لاسيما بعدما ابتعد عن المشاركة مع الفريق الأحمر الفترة الأخيرة، ويتم استبعاده من الحسابات الفنية للفريق الأحمر.

وأكد مصدر بالأهلي أن لجنة التخطيط ترحب بخروج محمود للإعارة من أجل الحصول على نسبة مشاركة أعلى خارج الأهلي، وهو ما يجد صعوبة فى تحقيقه بالفريق الأحمر الذي يعتمد على اللاعبين الجاهزين فنياً وبدنياً، بعدما غاب محمد محمود عن الأهلي لفترة طويلة عن المشاركة فى الملاعب بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي في الركبة مرتين.