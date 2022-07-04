الامارات | الهلال السعودي يجدد عقد مدربه دياز لمدة عام

شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي يجدد عقد مدربه دياز لمدة عام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الهلال السعودي اليوم الاثنين، تجديد عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الأرجنتيني رامون دياز، لمدة عام، وذلك بعد تحقيق لقب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر الحساب الرسمي للهلال، مقطع فيديو، صباح اليوم الاثنين، أعلن فيه استمرار المدرب المخضرم رامون دياز مدربًا للهلال لمدة عام.

وكان دياز قد عبر خلال تصريحات سابقة عن سعادته بالتواجد ضمن صفوف الهلال ورغبته في استمرار التجربة لأطول فترة ممكنة.

ونجح الهلال في التتويج ببطولة دوري المحترفين السعودي للمرة الـ 18 في مسيرته، بعد الفوز على الفيصلي بنتيجة 2 - 1 في المباراة التي جمعتهما لحساب الجولة الختامية من المسابقة.

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