تأجيل بطولة أمم إفريقيا وتغيير نظام نهائي دوري الأبطال رسمياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يوليه 2022

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الأحد، تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 والتي من المفترض أن تقام في كوت ديفوار.



وقرر "الكاف" في اجتماعه بالمغرب، تأجيل كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في كوت ديفوار، لتقام في يناير 2024 بدلا من يونيو 2023.

ويتيح هذا التأجيل الأفضلية للمنتخبات المشاركة في مونديال "قطر 2022"، حيث سيجري تأجيل جولات من تصفيات أمم إفريقيا ليكون هناك فرصة جيدة للاستعداد.

وقرر "الكاف" أيضا خلال اجتماعه بالمغرب، إقامة نهائي مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية من مباراتين بنظام الذهاب والإياب بدلا من نظام المواجهة الواحدة الذي تم اتبعه في الأعوام الثلاثة الأخيرة.

وتم تحديد أيضا موسم "2023-2024" موعدا لانطلاق السوبر الإفريقي.