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ليفربول يعلن رسميًا صفقة فابيو كارفاليو

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يعلن رسميًا صفقة فابيو كارفاليو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يوليه 2022

أعلن نادي ليفربول بشكل رسمي إتمام إجراءات ضم البرتغالي الشاب فابيو كارفاليو لاعب فولهام السابق.وذكر ليفربول في بيان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت الأحد "فابيو كارفاليو أصبح اليوم لاعبًا جديدًا في صفوف الفريق بشكل رسمي، بعد إتمام الصفقة".

 

وانضم فابيو كارفاليو، نجم منتخب البرتغال للشباب، إلى صفوف ليفربول بعدما قدم موسمًا رائعًا الموسم الماضي مع فولهام وقاده للتأهل إلى الممتاز "البريميرليج".

 

وأصبح كارفاليو، صاحب الـ19 عامًا، ثالث صفقات ليفربول هذا الصيف بعد الثنائي داروين نونيز، وكالفين رامزي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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