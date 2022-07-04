ليفربول يعلن رسميًا صفقة فابيو كارفاليو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يوليه 2022

أعلن نادي ليفربول بشكل رسمي إتمام إجراءات ضم البرتغالي الشاب فابيو كارفاليو لاعب فولهام السابق.وذكر ليفربول في بيان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت الأحد "فابيو كارفاليو أصبح اليوم لاعبًا جديدًا في صفوف الفريق بشكل رسمي، بعد إتمام الصفقة".



وانضم فابيو كارفاليو، نجم منتخب البرتغال للشباب، إلى صفوف ليفربول بعدما قدم موسمًا رائعًا الموسم الماضي مع فولهام وقاده للتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وأصبح كارفاليو، صاحب الـ19 عامًا، ثالث صفقات ليفربول هذا الصيف بعد الثنائي داروين نونيز، وكالفين رامزي.