شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترك باب التجديد مفتوحًا أمام طارق حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يغلق مسئولو نادى الزمالك باب التجديد فى وجه طارق حامد، لاعب وسط الفريق الكروى الأول، ويترك مسئولو القلعة البيضاء الأمر للاعب، بحيث إذا أبدى طارق حامد رغبته فى التجديد سيتم فتح باب المفاوضات معه حول الأمور الخاصة بالتجديد، وسيكون العرض المقدم وفقًا لما يناسب نادى الزمالك وليس بما يشترطه طارق حامد.

ورغم خضوع طارق حامد للتحقيق بعدما تمسك مسئولو الزمالك بمعرفة الحقيقة وراء سفر اللاعب لإسبانبا لأكثر من 50 يومًا بداعى التأهيل من إصابة فى الرباط الصليبى الخلفى للركبة، الأمر الذى تسبب فى أزمة بين اللاعب والإدارة، وعقد طارق حامد جلسة مع أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالنادى، وأخبره بآخر تطورات الإصابة مع عرض تقرير كامل عن كل ما دار خلال الفترة الماضية لعرضه على طبيب الفريق لرؤيته بشكل كامل.

ويبذل بعض الوسطاء محاولات مكثفة لتقريب وجهات النظر بين إدارة الزمالك وطارق حامد، وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن هناك محاولات من الطرفين لتقريب وجهات النظر وإزالة أى سوء تفاهم فى محاولة أخيرة لتجديد التعاقد الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى، خاصة أن الزمالك متمسك ببقاء اللاعب فى صفوفه لمواسم مقبلة.