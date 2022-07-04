شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفاوض مهاجما برازيليا لضمه فى الصيف بتوصية من سواريز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو النادي الأهلي خط مفاوضات مع مهاجم برازيلي خلال الفترة الحالية تمهيداً للتعاقد معه وتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر فى الموسم المقبل لحل أزمة العقم التهديفي التى تضرب مهاجمي الأهلي الحاليين، وكلفته خسارة عدد كبير من النقاط فى الفترة الماضية.

تأتي رغبة مسئولي الأهلي فى التعاقد مع مهاجم برازيلي بترشيح من البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفنى للفريق، والذى طلب التعاقد مع المهاجم البرازيلي الذى كان يتابعه منذ فترة ويخطط لضمه بنهاية الموسم المقبل، عندما كان مدربا لفريق جيل فيسنتي البرتغالي، لاسيما أنه على قناعة كبيرة بقدرات المهاجم البرازيلي.

ويستهدف الأهلي التعاقد مع صفتين أو ثلاث صفقات أجنبية، لاسيما بعدما فتح الباب لرحيل الثلاثي بيرسي تاو ولويس ميكيسوني، بالإضافة إلى بدر بانون الذى اقترب بشدة من الرحيل إلى قطر القطري في الانتقالات الصيفية الحالية، ويرغب في تعويض الأسماء الراحلة بصفقات سوبر.