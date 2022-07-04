كارلوس ساينز سائق فيراري يفوز بسباق جائزة بريطانيا في فورمولا 1

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

دخل الإسباني كارلوس ساينز، سائق فيراري، تاريخ فورمولا 1 من أوسع الأبواب، بعد فوزه بسباق جائزة بريطانيا الكبرى.



ونجح ساينز سائق في الفوز بسباق جائزة بريطانيا الكبرى، عاشر سباقات الموسم الحالي من بطولة العالم لسيارات فورمولا 1 بعد منافسة شرسة.

وتفوق ساينز على المكسيكي سيرجيو بيريز، سائق ريد بول، الذي يحتل المركز الثاني في الترتيب العام، حيث حل في المركز الثاني في السباق.

وجاء البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، في المرتبة الثالثة، خلال السباق الذي أقيم في إحدى حلبات بلده الأم.

وباتت هذه المرة هي الأولى التي يفوز فيها كارلوس ساينز بسباق في فورمولا 1، منذ مشاركته في بطولة العالم لأول مرة عام 2015.

وأصبح كارلوس ساينز هو السائق رقم 40 من فريق فيراري الذي ينجح في الفوز بسباق ضمن سباقات بطولة العالم لسيارات فورمولا 1.

ترتيب السائقين في موسم فورمولا 1 بعد سباق جائزة بريطانيا

الهولندي ماكس فيرستابن - ريد بول - 181 نقطة

المكسيكي سيرجيو بيريز - ريد بول - 147 نقطة

من موناكو شارل لوكلير - فيراري - 138 نقطة

ترتيب الفرق في موسم فورمولا 1 بعد سباق جائزة بريطانيا

ريد بول - 328 نقطة

فيراري - 265 نقطة

مرسيدس - 204 نقاط