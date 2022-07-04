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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كارلوس ساينز سائق فيراري يفوز بسباق جائزة بريطانيا في فورمولا 1 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يوليه 2022
متابعات_الخليج 365
دخل الإسباني كارلوس ساينز، سائق فيراري، تاريخ فورمولا 1 من أوسع الأبواب، بعد فوزه بسباق جائزة بريطانيا الكبرى.
ونجح ساينز سائق في الفوز بسباق جائزة بريطانيا الكبرى، عاشر سباقات الموسم الحالي من بطولة العالم لسيارات فورمولا 1 بعد منافسة شرسة.
وتفوق ساينز على المكسيكي سيرجيو بيريز، سائق ريد بول، الذي يحتل المركز الثاني في الترتيب العام، حيث حل في المركز الثاني في السباق.
وجاء البريطاني لويس هاميلتون، سائق مرسيدس، في المرتبة الثالثة، خلال السباق الذي أقيم في إحدى حلبات بلده الأم.
وباتت هذه المرة هي الأولى التي يفوز فيها كارلوس ساينز بسباق في فورمولا 1، منذ مشاركته في بطولة العالم لأول مرة عام 2015.
وأصبح كارلوس ساينز هو السائق رقم 40 من فريق فيراري الذي ينجح في الفوز بسباق ضمن سباقات بطولة العالم لسيارات فورمولا 1.
ترتيب السائقين في موسم فورمولا 1 بعد سباق جائزة بريطانيا
الهولندي ماكس فيرستابن - ريد بول - 181 نقطة
المكسيكي سيرجيو بيريز - ريد بول - 147 نقطة
من موناكو شارل لوكلير - فيراري - 138 نقطة
ترتيب الفرق في موسم فورمولا 1 بعد سباق جائزة بريطانيا
ريد بول - 328 نقطة
فيراري - 265 نقطة
مرسيدس - 204 نقاط