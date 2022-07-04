شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطالب لاعبى الزمالك بعدم التركيز فى مواجهة الأهلي بنهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للزمالك ، من لاعبى فريقه عدم التفكير فى مواجهة الأهلى بنهائى كأس مصر2021 بعدما تأهل المارد الأحمر على حساب بتروجت بتحقيق الفوز بنتيجة 2 / 0، وشدد فيريرا على لاعبيه بضرورة التركيز فى مواجهتى المقاولون العرب وغزل المحلة، وترك الاستعداد للقمة لحينها.

فى سياق متصل، استقر المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، على تحديد موعد الرحيل النهائى عن القلعة البيضاء، فى ظل انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجارى، بعدما سبق وأعلن رئيس النادى مرتضى منصور أن اللاعب قرر الرحيل وخوض تجربة جديدة فى الدورى التركى أو القطرى.

وقرر بن شرقى الاستمرار مع الزمالك لحين خوض نهائى كأس مصر لعام 2021، والمقرر له 21 يوليو الجارى أمام الأهلى، حيث يرغب اللاعب فى إنهاء مسيرته مع الزمالك بالتتويج ببطولة، الأمر الذى يدفعه للانتظار لحين خوض نهائى كأس مصر الخاص بالموسم الماضى.