شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يواجه مقدونيا فى نصف نهائى دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر لكرة اليد، فى الثانية ظهر اليوم الاثنين، مواجهة مهمة أمام مقدونيا فى نصف نهائى دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة حالياً بالجزائر، فى مواجهة مهمة لمواصلة سلسلة نجاحات الفراعنة فى البطولة

وتفوق منتخب مصر فى الجولة الأولى على إيطاليا بنتيجة 35/38، وفاز على صربيا فى ثانى مواجهاته بنتيجة 35/28، كما نجح فى تحقيق الفوز على تونس بنتيجة 30/26 فى ثالث المواجهات، ليضرب موعدا مع مقدونيا فى نصف النهائى.

وتضم قائمة المنتخب كلاً من: كريم هنداوي ومحمد عصام الطيار ومحمد على ويحيى الدرع ويحيى خالد، وعمر الوكيل بكار وعلى زين وحسن قداح ومحمد سند، وأحمد هشام سيسة ومحمد طارق وعبد الرحمن فيصل وأحمد خيرى وسيف الدرع، وأحمد الأحمر وأكرم يسرى وشادى خليل وأحمد عادل ومهاب سعيد وابراهيم المصرى.