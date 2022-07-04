شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يستكشف خطة سواريز من مباراة بتروجت قبل موقعة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر على مراجعة المباريات السابقة للنادي الأهلي وآخرها ثنائية الفريق الأحمر فى بتروجت، والتى جمعت الفريقين ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر وانتهت بفوز الأحمر بنتيجة 2/0، وذلك استعداداً للقاء المقبل أمام الأهلي والمقرر إقامته الثلاثاء الموافق 12 يوليو ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 6 لقاءات وخسر 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 21 هدفا.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الأهلي وفيوتشر قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد قررت، فى وقت سابق، أن تحدد المشاركين فى المسابقات الأفريقية طبقاً للترتيب الأخير للأندية فى 30 يونيو الجارى، والذى ضمن فيه فيوتشر البقاء فى المركز الرابع.

من ناحية أخرى، بات في حكم المؤكد افتقاد فيوتشر لكل من، محمود حمدي حارس مرمى الفريق والذي تعرض لإصابة بقطع في غضروف الركبة خضع على أثره لجراحة، كما يغيب أيضاً ناصر ماهر عن المشاركة مع فيوتشر بسبب إصابته بتمزق في وتر العضلة الضامة.