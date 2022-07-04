شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت حميدة تعود إلى القاهرة متوجة بذهب دورة البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بسنت حميدة، لاعبة منتخب ألعاب القوى اليوم إلى القاهرة، مع باقى بعثة ألعاب القوى، بعد انتهاء مشاركتها فى منافسات دورة البحر المتوسط التى تقام بالجزائر، وحققت بسنت حميدة ذهبية سباق 100 م عدو، بعدما حققت رقما جديدا لمنافسات البحر المتوسط بزمن 11.10 ثانية.

تأتى عودة بسنت حميدة اليوم فى ظل ارتباطها بالمشاركة فى منافسات بطولة العالم التى تقام بأمريكا منتصف يوليو الجارى، على أن تتوجه إلى السفارة الأمريكية غدا الثلاثاء لإنهاء إجراءات التأشيرة للسفر إلى أمريكا.