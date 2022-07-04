شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه منتخب الشباب ودياً اليوم استعداداً لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، اليوم الاثنين، مباراة ودية مع منتخب مصر للشباب على ملعبه بالإسماعيلية، ضمن برنامجه الإعدادي لمنافسات الدوري العام والتى يستعد فيها لمواجهة سموحة المقرر لها السادسة والنصف مساء الأربعاء 13 يوليو الجارى ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتطلع جهاز الدراويش من خلال الودية لتجهيز كافة عناصر الفريق ومنحهم حساسية المشاركة تحسبا للإستعانة بخدمات أي منهم.

ومن المعروف أن منتخب مصر للشباب يضم بين صفوفه من الإسماعيلي عمر الساعي وإياد العسقلاني وحسن صابر فى إطار إستعداداته لكأس العرب والمقرر إقامته بالسعودية خلال شهر يوليو الجاري.

ويغيب أحمد مصطفي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن مباراة سموحة ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري العام، لتراكم البطاقات الصفراء.

يأتي ذلك بعدما حصل أحمد مصطفي علي ثلاث إنذارات خلال لقاءات الزمالك والجونة (الدور الأول)، بجانب مباراة غزل المحلة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء على ملعب الأخير وانتهت بالتعادل السلبي.

وشارك أحمد مصطفى هذا الموسم خلال مسابقة الدوري العام، فى 11 مباراة بواقع 624 دقيقة، وصنع هدفا وحيدا.