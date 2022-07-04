شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم تحضيراته اليوم استعدادا لمواجهة الجونة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي تحضيراته اليوم، الاثنين، استعدادا لمباراته ضد الجونة غدا الثلاثاء على ملعب خالد بشارة والمؤجلة من الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري، فى أول مهمة للبرتغالي ريكاردو سواريز بمسابقة الدوري، بعدما سبق وقاد الأهلي فى مباراته الماضية ضد بتروجت ببطولة كأس مصر.

ويخوض الأهلي مرانه صباح اليوم، الاثنين، قبل التوجه إلى المطار استعدادا للسفر إلى مدينة الجونة والمبيت بها استعدادا لخوض مباراة الغد، التى يسعى خلالها الجهاز الفني استعادة نغمة الانتصارات بعد الهزيمة المفاجئة من سموحة فى الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وشهدت الأيام القليلة الماضية تداول أنباء قوية حول رغبة النادى الأهلي فى ضم طارق حامد لاعب وسط الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وزعمت هذه الأنباء أن الأهلي كثّف مفاوضاته مع نجم وسط الزمالك، بل إن هذه المفاوضات كانت سبباً فى توتر علاقة اللاعب الدولى بناديه الفترة الماضية.

من جهته أكد مصدر في الأهلي أن النادى لم يتفاوض من قريب أو بعيد مع طارق حامد، مشيراً إلى أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة.

وشدد المصدر على أن طارق حامد خارج حسابات الأهلي تماماً، ولم يتم طرح اسمه، خاصة أن القلعة الحمراء لا تُفكر فى تدعيم خط الوسط من الأساس إلا لو رحل المالى آليو ديانج لاعب وسط الفريق للأحتراف الخارجي.

وتابع المصدر، "لسنا مسئولين فى الأهلي عن مشاكل أى لاعب مع ناديه، ونرفض الزج باسم الأهلي فى مثل هذه الأزمات لأننا بعيدين تماماً عن هذا الأمر.

ويضم الأهلي ثلاثي قوي فى خط الوسط، هو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي بجانب محمد محمود وبعض اللاعبين الذين يُجيدون اللعب في هذا المركز منهم ، محمود متولي ورامي ربيعة.