شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكاراتيه يعود من كرواتيا اليوم بعد المشاركة فى الدورى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود اليوم بعثة منتخب الكاراتيه إلى القاهرة قادمة من كرواتيا بعد المشاركة فى منافسات الدورى العالمى شباب وشابات التى أقيمت فى الفترة من 1 إلى 3 يوليو الجارى.

وحقق الذهبيات كل من آية يحيى ضمانى، وعمر أحمد إسماعيل، وعلى مستوى الفضيات منة الله محمد هوارى، أحمد سامح، محمد رفعت، وحقق البرونزيات إسلام ياسر، وياسين أحمد.

يذكر أن الكاراتيه حقق 7 ذهبيات متنوعة فى دورة ألعاب البحر المتوسط، منها الذهب عن طريق فريال أشرف و يوسف بدوى ، بخلاف الفضة لأحلام يوسف ، و عبد الله ممدوح ، و البرونز لعمر علاء ، و ريم احمد ، و طه طارق .

كما يشارك الكاراتيه في دورة الألعاب العالمية بأمريكا ببعثة قوامها 7 لاعبين ولاعبات في الفترة من 3 إلى 10 يوليو الجارى.