شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يغلق صفحة كأس الرابطة استعداداً لمواجهة الأهلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق فريق فيوتشر صفحة كأس رابطة الأندية المصرية بعد مواجهة إنبي في الدوري نصف النهائي، استعداداً للقاء المقبل أمام النادي الأهلي والمقرر إقامته الثلاثاء 12 يوليو ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، فاز فى 11 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 36 هدفا واستقبلت شباكهم 21 هدفا.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الأهلي وفيوتشر قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد قررت، فى وقت سابق، أن تحدد المشاركين فى المسابقات الأفريقية طبقاً للترتيب الأخير للأندية فى 30 يونيو الجارى، والذى ضمن فيه فيوتشر البقاء فى المركز الرابع.

من ناحية أخرى، بات في حكم المؤكد افتقاد فيوتشر لكل من، محمود حمدي حارس مرمى الفريق والذي تعرض لإصابة بقطع في غضروف الركبة خضع على أثره لجراحة، كما يغيب أيضاً ناصر ماهر عن المشاركة مع فيوتشر بسبب إصابته بتمزق في وتر العضلة الضامة.