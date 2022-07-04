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عبده يحيى يكشف مفاوضات الزمالك والهدف الرئيسي من كأس الرابطة

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القاهرة - سامية سيد - قال عبده يحيى، لاعب غزل المحلة، إن الفوز على الإسماعيلي والتأهل لنهائي كأس الرابطة كان هدفا رئيسيا للفريق في البطولة والسعي وراء تحقيق اللقب .

وأضاف لاعب غزل المحلة، في تصريحات خاصة لبرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لا توجد مفاوضات مع نادي الزمالك نهائيا، مؤكدا أنه يبذل كل جهده مع غزل المحلة هذا الموسم لتحقيق بطولة وإنهاء الدوري في مركز متقدم .

وتابع يحيى أن الفريق شارك في كأس الرابطة من البداية من أجل تحقيق البطولة، ليكون أول فريق يحققها في أول نسخة لها .

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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