شكرا لقرائتكم خبر عن عبده يحيى يكشف مفاوضات الزمالك والهدف الرئيسي من كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبده يحيى، لاعب غزل المحلة، إن الفوز على الإسماعيلي والتأهل لنهائي كأس الرابطة كان هدفا رئيسيا للفريق في البطولة والسعي وراء تحقيق اللقب .

وأضاف لاعب غزل المحلة، في تصريحات خاصة لبرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لا توجد مفاوضات مع نادي الزمالك نهائيا، مؤكدا أنه يبذل كل جهده مع غزل المحلة هذا الموسم لتحقيق بطولة وإنهاء الدوري في مركز متقدم .

وتابع يحيى أن الفريق شارك في كأس الرابطة من البداية من أجل تحقيق البطولة، ليكون أول فريق يحققها في أول نسخة لها .