شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أبطال أوروبا يدق ناقوس الخطر على مصير رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سيطرت حالة من التكهنات حول مستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد:

وكان رونالدو، عاد إلى قلعة الأولاد ترافورد، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة لمدة موسمين مع خيار التمديد لموسم آخر.

وانضم كريستيانو من صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي.

موسم أول خارج التوقعات:

وخاض رونالدو، موسم أول مع مانشستر يونايتد خارج تطلعاته وأهدافه التي كان يسعى لتحقيقها، منذ انضمامه.

وفشل اليونايتد في حسم مقعده في “التوب 4” بالدوري الإنجليزي خلال الموسم المنقضي، ليُحرم من المشاركة في دوري أبطال أوروبا في نسختها المقبلة.

دوري أبطال أوروبا صداع في رأس رونالدو:

حسبما ذكرت التقارير الصحفية مؤخرًا، فإن رونالدو لديه رغبة في المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويدرس قرار رحيله عن اليونايتد في الميركاتو الجاري.

وذكرت صحفية “تليجراف”، أن مانشستر يونايتد متمسك باستمرار رونالدو، ولن يسمح له بالرحيل هذا الصيف.

وأوضحت التقارير، أن كان يونايتد لديه قناعة بأن النجم البرتغالي لا يمتلك أي عروض ولكنه مجرد حديث صحف.