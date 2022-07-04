شكرا لقرائتكم خبر عن نعمة سعيد صاحبة ذهبيتى رفع الأثقال: لحظة رفع علم مصر تجعلني أنسى كل شىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نعمة سعيد، الحاصلة على ميداليتين ذهبيتين لمصر في منافسات رفع الأثقال بألعاب البحر المتوسط، بمدينة وهران الجزائرية، أن نجاحها كان نتيجة جهد وعمل كبير خلال الفترة الماضية موجهة الشكر لله على عدم ضياع تعبها.

وقالت سعيد، خلال تصريحات تليفزيونية لبرننامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى أحمد شوبير على قناة أون تايم سبورتس: "جئت لأفوز بالميدالية الذهبية ورفع علم مصر، وهذا ما حدث الحمد لله ولحظة رفع العلم تجعلني أنسى كل شيء مررت به، وسعيدة بتأكيد ثقة الناس في".

نجحت نعمة سعيد بطلة رفع الأثقال فى خطف لقب ملكة الذهب فى عالم رفع الأثقال، فى ظل مواصلتها تحقيق الميداليات العالمية على صعيد منافسات مختلفة، وآخرها ذهبيتا الخطف والكلين فى دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بالجزائر بمنافسات وزن 71 كجم.

وواصلت البعثة المصرية تحقيق الميداليات خلال منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا فى وهران من 25 يونيو الجارى إلى 5 يوليو المقبل، لتحتل المركز السابع فى ترتيب جدول الميداليات حتى الآن برصيد 43 ميدالية.

ورفعت مصر رصيدها إلى 43 ميدالية خلال منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط، جاءت بـ11 ميدالية ذهبية و14 ميدالية فضية و18 ميدالية برونزية.