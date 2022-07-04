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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الأحد 3 / 7 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، على رأسها، استئناف الأهلي تدريباته الجماعية بدون راحة بعد الفوز على بتروجت استعدادا لمباراة الجونة في الدوري يوم الثلاثاء المقبل.
أرسل اتحاد الكرة اليوم خطابين إلى ناديي الأهلي والزمالك يخطرهما بإقامة مباراة نهائي كأس مصر في التاسعة مساء يوم 21 يوليو الجارى باستاد القاهرة.
وأوضح اتحاد الكرة في الخطابين شروط المباراة النهائية حيث يلجأ الفريقان للوقت الإضافي لمدة 30 دقيقة في حالة انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل.
أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الجونة التي تقام مساء الثلاثاء المقبل على استاد خالد بشارة بالغردقة، والمؤجلة من الجولة التاسعة في بطولة الدوري الممتاز.
قبل انطلاق مران الفريق عقد ريكاردو سواريز المدير الفني، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة الجونة.
أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن أحمد عبد القادر لاعب الفريق يسير بشكل منتظم فى تتفيذ برنامجه التأهيلي، وأنه فى غضون أسبوع سيشارك فى التدريبات الجماعية.
وتعرض عبد القادر لإصابة بمزق فى العضلة الأمامية أبعدته عن المشاركة فى التدريبات الجماعية، وخضع لبرنامج علاج طبيعى وتأهيلي لتجهيزه للمشاركة مع الفريق.
ويبدأ الأهلى بقيادة البرتغالى ريكاردو سواريز الاستعداد لمباراة الجونة، المقرر لها الثلاثاء المقبل فى بطولة الدوري الممتاز، والتى تقام بالغردقة، بعدما أغلق الجهاز الفني ملف مباراة بتروجت التى أقيمت أمس فى نصف نهائي بطولة كأس مصر وفاز بها المارد الأحمر بهدفين دون رد ليحجز مقعده في نهائي البطولة بملاقاة الزمالك في 21 يوليو الجارى.
استفسر البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني الجديد للأهلي، عن حالة أحمد عبد القادر لاعب الفريق وعن برنامجه العلاجي الذى يؤديه حالياً للتعافى من إصابته الأخيرة.
وتحدث سواريز، خلال الساعات الماضية، مع طبيب الفريق عن بعض لاعبي الفريق المُصابين، ومنهم أحمد عبد القادر باعتباره أحد أهم الأوراق الرابحة فى الفريق، وهو ما علمه المدرب البرتغالي الجديد، سواء من خلال المباريات التى تابعها قبل توليه مسئولية تدريب الفريق أو من سامى قمصان المدرب المساعد، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة ومسئولى النادى الذين شرحوا للمدير الفني بعض الخطوط العريضة عن لاعبي الفريق والمصابين.
شهدت الأيام القليلة الماضية تداول أنباء قوية حول رغبة النادى الأهلي فى ضم طارق حامد لاعب وسط الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وزعمت هذه الأنباء أن الأهلي كثّف مفاوضاته مع نجم وسط الزمالك، بل إن هذه المفاوضات كانت سبباً فى توتر علاقة اللاعب الدولى بناديه الفترة الماضية.
من جهته أكد مصدر في الأهلي أن النادى لم يتفاوض من قريب أو بعيد مع طارق حامد، مشيراً إلى أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة.