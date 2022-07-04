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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الأحد 3 / 7 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، على رأسها، استئناف الأهلي تدريباته الجماعية بدون راحة بعد الفوز على بتروجت استعدادا لمباراة الجونة في الدوري يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح اتحاد الكرة في الخطابين شروط المباراة النهائية حيث يلجأ الفريقان للوقت الإضافي لمدة 30 دقيقة في حالة انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل.

أرسل اتحاد الكرة اليوم خطابين إلى ناديي الأهلي والزمالك يخطرهما بإقامة مباراة نهائي كأس مصر في التاسعة مساء يوم 21 يوليو الجارى باستاد القاهرة.

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الجونة التي تقام مساء الثلاثاء المقبل على استاد خالد بشارة بالغردقة، والمؤجلة من الجولة التاسعة في بطولة الدوري الممتاز.

قبل انطلاق مران الفريق عقد ريكاردو سواريز المدير الفني، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة الجونة.

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