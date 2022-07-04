بسنت حميدة: هتفت لمصر أثناء السباقين النهائيين وأحلم بميدالية فى الأولمبياد

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القاهرة - سامية سيد - أكدت العداءة بسنت حميدة الحاصلة على ذهبيتى العدو 100 م و200م بدورة ألعاب البحر المتوسط، أنها هتفت خلال السباقين النهائيين لمصر وأحلم بتحقيق ميدالية أولمبية فى دورتى 2024 و2028.

وقالت بسنت حميدة، خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم": "منذ نزولى للجزائر وهدفى الحصول على الميدالية، والحمد لله ربنا كرمنى وحققت رقم قياسى بإسمى واسم مصر خلال منافستى 100م و200م".

وأضافت العداءة المصرية: "الشعب الجزائرى كله كان واقف معانا وشجعنى بحرارة وهتفت لمصر أثناء السابقين النهائيين".

وتابعت: "قضيت فترة صعبة بعد الإصابة التى حرمتنى من المشاركة فى دورة طوكيو، وأنا من أسرة رياضية والرياضة عندنا مهمة زى الدراسة، بحب أعمل اللى عليا فى أى شىء بعمله وجبت امتياز فى الكلية والنهاردة حققت الذهبية مرتين".

واستطردت بسنت: "زوجى ومدربى محمد عباس كان أكبر الداعمين لى لتحقيق هذا الإنجاز، وكان دائما بيساعدنى وبيأهلنى بدنيا ونفسيا وهو صاحب الفضل فيما وصلت له".

وقالت العداءة المصرية: "لسه المشوار أمامى وأحلم بتحقيق ميدالية أولمبية فى دورتى 2024 و2028، وفرحة الشعب المصرى بما حققته يجعلنا أقاتل على تحقيق المزيد لإسعادهم.

ونجحت العداءة المصرية بسنت حميدة فى التتويج بالميدالية الذهبية فى منافسات 200 متر عدو، بعدما احتلت المركز الأول بـ22.47 فى رقم أوليمبى جديد، لتحصد الميدالية الذهبية الثانية لها، بعدما سبق وحققت بسنت حميدة ذهبية سباق 100 متر عدو، لتحقق بسنت حميدة رقما جديدا لمنافسات البحر المتوسط بزمن 11.10 ثانية.