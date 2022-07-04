شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تهزم الكونغو الديمقراطية وتتصدر المجموعة الرابعة فى تصفيات كأس العالم للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المنتخب الوطني الأول لكرة السلة عروضه القوية، في ختام المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بفوز عريض على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 80/52 ليُنهي المرحلة الثانية في صدارة المجموعة الرابعة.

والتقى المنتخب المصري بنظيره الكونغو الديمقراطية في الثامنة مساء اليوم الأحد في ختام المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم، والتي أقيمت على صالة برج العرب بمدينة الإسكندرية.

وبدأ منتخبنا المباراة بشكل قوي وحسم الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 23/16، وواصل تفوقه في الفترة الثانية ونجح في التوسيع الفارق حيث أنهاها بتقدمه بنتيجة 29/14، لينتهي شوط المباراة الأول بتقدم منتخب مصر بنتيجة 52/30.

وواصل المنتخب المصري تفوقه في الفترة الثالثة التي أنهاها متقدما في نتيجة المباراة 63/39، واستمر تقدم الفراعنة في الفترة الرابعة لينهيها وينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 80/52.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى النقطة 11 ليُنهي المرحلة الثانية في صدارة المجموعة، بينما يحتل منتخب الكونغو الديمقراطية المركز الثاني برصيد 10 نقاط، ويحتل منتخب السنغال المركز الثالث برصيد 7 نقاط.