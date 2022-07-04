شكرا لقرائتكم خبر عن زياد السيسى: دموعى نزلت مع عزف النشيد وفخور بحصولي على ذهبية لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد زياد السيسى، الحاصل على الميدالية الذهبية فى سلاح المبارزة سيف السابر بدورة ألعاب البحر المتوسط، أنه لم يتمالك دموعه مع عزف النشيد الوطنى أثناء تتويجه بالميدالية.

وقال زياد السيسى خلال مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم": "فخور بحصولي على ذهبية لمصر وأحلم بميدالية لمصر فى الأولمبياد المقبلة".

وأضاف السيسى: "الجماهير الجزائرية شجعتنى بحرارة وكانت تهتف بإسمى وحسيت بالوحدة العربية خلال المنافسات، وكانوا بيشجعونى لدرجة أنى حسيت إننا فى مصر".

وتابع: "أطالب الجماهير المصرية بتشجيعنا فى بطولة العالم المقبلة والتى ستقام فى مصر بعد 15 يوما، وسنرد جميل الجماهير العربية خلال البطولة".

واستطرد بطل مصر: "دموعى نزلت عند عزف النشيد الوطنى ومع آخر نقطة تحققها وتحسم المباراة، لأنها لحظة بتكون كبيرة عندك لأنك بتفتكر الصعوبات والأزمات التى تغلبت عليها فى مشوارك".

واختتم السيسي حديثه قائلا: "أتمنى أن أتوج بميدالية فى الأولمبيات المقبلة، وإحنا حققنا المركز الخامس فى دورة طوكيو وكنا قريبين من الميدالية وقدمنا مستويات كبيرة فى الدورة".

توج زياد السيسي بالميدالية الذهبية فى منافسات سلاح السابر بعد الفوز على بطل إيطاليا 15/ 8، في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية.

وكان زياد السيسي قد نجح فى التأهل للدور قبل النهائي لمنافسات سلاح السابر بعد الفوز على زميله أدهم معتز بنتيجة 15-11 في دور الثمانية ليضمن ميدالية جديدة لمصر.