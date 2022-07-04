شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: خليلوزيتش مرشح لتدريب منتخب مصر في هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات وعضو الاتحاد المصري لكرة القدم، أن البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني الحالي للمنتخب المغربي، سيكون مرشحًا لتدريب المنتخب الوطني في حالة رحيله عن المغرب.

وقال حسين في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية "ETC": حازم إمام ومحمد بركات يتولان ملف مدرب منتخب مصر، ويدرسون العديد من السير الذاتية، ونحن في مرحلة انتقالات، وحيد خليلوزيتش مرشح لتدريب المنتخب الوطني، في حالة رحيله عن المنتخب المغربي.

وأضاف: نرفض تأجيل التعاقد مع المدير الفني للمنتخب الوطني، احترامًا لمواعيد الأجندة الدولية حتى لا نقع في أخطاء حصد نقاط التصنيف في الفترة المقبلة.

وأتم عامر حسين، ملف الاستعانة بمدير فني مصري غير مطروح، وملف المنتخب الأولمبي هام للغاية ونسعى لحسمه في الفترة المقبلة، ونستبعد تعيين مدرب وطني لإعفائه من الضغوط.