شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: خليلوزيتش مرشح لتدريب منتخب مصر في هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات وعضو الاتحاد المصري لكرة القدم، أن البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني الحالي للمنتخب المغربي، سيكون مرشحًا لتدريب المنتخب الوطني في حالة رحيله عن المغرب.
وقال حسين في مداخلة هاتفية لبرنامج "بوكس تو بوكس" مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية "ETC": حازم إمام ومحمد بركات يتولان ملف مدرب منتخب مصر، ويدرسون العديد من السير الذاتية، ونحن في مرحلة انتقالات، وحيد خليلوزيتش مرشح لتدريب المنتخب الوطني، في حالة رحيله عن المنتخب المغربي.
وأضاف: نرفض تأجيل التعاقد مع المدير الفني للمنتخب الوطني، احترامًا لمواعيد الأجندة الدولية حتى لا نقع في أخطاء حصد نقاط التصنيف في الفترة المقبلة.
وأتم عامر حسين، ملف الاستعانة بمدير فني مصري غير مطروح، وملف المنتخب الأولمبي هام للغاية ونسعى لحسمه في الفترة المقبلة، ونستبعد تعيين مدرب وطني لإعفائه من الضغوط.
وكشف عامر حسين سبب اعتماد ستاد القاهرة ملعبًا خاص بالأهلي في نهائي الكأس أمام الزمالك، على أن يرتدي الفريق الأحمر زيه الأساسي في هذه المباراة.
وتابع حسين: القرعة حددت الأهلي صاحب الملعب والزي الأساسي في نهائي كأس مصر لأنه بطل الدوري الموسم قبل الماضي، وكان متواجد في المربع العلوي بالقرعة.
وقال عامر، في القرعة المقبلة سيكون الزمالك في المربع العلوي لأنه بطل الدوري في الموسم الماضي.
وأتم عامر حسين، الإسماعيلي قدم اعتراض على قرعة الكأس ولكنه لم يقدم انسحاب، وقدمنا رد للدراويش بأن القرعة يتم اختيارها منذ سنوات بنفس الطريقة.
نفى عامر حسين وجود أي تعارض بين عضويته في الجبلاية وكذلك عضويته في رابطة الأندية المحترفة، مشيرًا إلى مكاسب كبيرة حصدتها الأندية من كأس الرابطة.
وعن قانونية وجوده في الرابطة واتحاد الكرة، رد: القانون لا يمنع وجودي في المنصبين لأني مرشح ناد وليس اتحاد الكرة، لدى رابطة الأندية، مرحشين اتحاد الكرة، هما اللواء صفي الدين والعميد ثروت سويلم، ولا حقيقة لوجودي عضو في لجنة مسابقات الاتحاد الإفريقي.
وعن كأس الرابطة رابطة الأندية، قال عامر:"البعض استهان بكأس الرابطة، لكنها لها العديد من المكاسب واستفادت بعض الأندية من تسويق لاعبيها الشباب، واليوم شهدت مباريتين قويتين جدًا في نصف النهائي، والإسماعيلي قدم مباراة لم يقدمها منذ سنوات، ووجود الجماهير أعطى مذاق خاص للمباريات".
وبالنسبة لمكافأت كأس الرابطة وموعد النهائي، قال عامر:" نهائي كأس الرابطة سيكون الخميس المقبل الموافق 7 يوليو، والجوائز المالية سيحصل المركز الأول مليون و 500، الثاني مليون، الثالث 500 ألف، الرابع 250 ألف جنيه".
وأتم عامر حسين، الشركة الراعية تكفلت بإيجار الاستادات التي استضافت مباريات كأس الرابطة، رابطة الأندية دفعت أجور حكام مباريات كأس الرابطة، وكذلك الرابطة ستسدد مستحقات الحكام في كأس مصر.