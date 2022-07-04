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فيوتشر يهزم إنبى بثنائية فاروق وعاطف ويعبر إلى نهائى كأس الرابطة.. فيديو وصور

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القاهرة - سامية سيد - تأهل فريق فيوتشر إلى نهائى كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على إنبى بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولى، ليضرب موعدا مع غزل المحلة الذى تأهل على حساب الإسماعيلى بركلات الترجيح وسجل ثنائية فيوتشر أحمد عاطف ومحمد فاروق.

وسيطر فيوتشر على معظم مجريات الشوط الأول معتمدا على انطلاقات أحمد عاطف وأحمد رفعت في الخط الأمامى، حيث كانت أخطر كرات اللقاء كرة رفعت التي ارتطمت بالقائم في الدقيقة 30، بينما اكتفى فريق إنبي بالاعتماد على الهجمات المرتدة.

في الشوط الثانى واصل فريق فيوتشر سيطرته على منطقة المناورات، كما فرض على ماهر أسلوبه الهجومى في الملعب في الوقت الذى وصل فيه الفريق البترولى إلى مرمى فيوتشر على مرات متباعدة ولم يستطع استغلال أي فرصة لينتهى اللقاء بفوز فيوتشر بثنائية.

وجاء تشكيل فيوتشر على النحو التالي: حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش، خط الدفاع: سعد سمير - محمود مرعي - جوزيف انجويم - محمود شعبان ،خط الوسط : غنام محمد - كريم نيدفيد -  عمر كمال عبد الواحد - أحمد رفعت - محمد فاروق،خط الهجوم : أحمد عاطف.

وجاء تشكيل إنبى كالتالى: حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى، خط الدفاع: إبراهيم يحيى، خالد رضا، محمد شريف، مصطفى دويدار، خط الوسط: أحمد العجوز، عبد الرحمن عماد، زياد كمال، مصطفى شكشك، خط الهجوم: جون إيبوكا ومصطفى شلبى.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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