شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة يانكون: بحب شاكوش وعمرو دياب.. وأشكر الله على وجودي في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اليسيا يانكون، ابنة البلجيكي ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الأهلي السابق والمشرف على تدريب حراس مرمى قطاع الناشئين بالنادي، عن ارتباطها بالأهلي وتفاعلها مع جماهير الأهلي عبر السوشيال ميديا، مؤكدة: سعيدة بتواجدي في مصر وأشجع الأهلي كثيرا وأحب التواجد في مصر.

وقالت في تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: "أنا مثل والدي أشخاص إيجابيين نحب المكان الذي نتواجد فيه ونحب إظهار مشاعرنا، ولكن مسألة كم سنة مستمرين على حسب العمل، وأشكر الله لوجودي هنا لأن الناس تحبني وأنا أحبهم".

وعن سر التفاعل مع السوشيال ميديا أكدت: "فيه ثقافة مختلفة وفيه خليط من الاهتمامات وفيه حتة دعابة ومزاح وانا بحب اتفاعل معاها وبلاقي نفسي على السوشيال ميديا".

وتابعت: "أحب الموسيقى المصرية حسن شاكوش وعمرو دياب، وباقي أفراد عائلتي يتواجدوا في إيطاليا لاسيما وأن والدتي إيطالية، ولكن أنا أحب العيش مع والدي في مصر".

وعن الأماكن التي زارتها خلال تواجدها في مصر، قالت: "زرت القلعة وخان الخليلي والأهرامات والإسكندرية والفيوم والعين السخنة والباقي على قائمة الانتظار".

وعن أفضل أكلة مصرية تحب أكلها، علقت: "الملوخية والكشري والفتة ولكن في إسكندرية أحب الكبدة الإسكندراني وأكلتها على الكورنيش".

وعن فكرة ارتباطها بمواطن مصري، ردت: أنا بحب شخص واحد وهو مصر".

وأضافت اليسيا: "سعيدة بالترحاب هنا في مصر وأشعر أنني في بلدي والترحاب هنا لا يوجد في أي مكان آخر، وأحب الشناوي وهو الأفضل".