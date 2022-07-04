شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل سواريز: المدرب البرتغالى يحتاج وقتا.. وتحقيق إنجازات جوزيه ليس سهلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى نونو جوميز، أسطورة كرة القدم البرتغالية السابق ووكيل أعمال ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، أن الأهلي فريق كبير، وريكاردو سيؤدي جيدا مع الأهلي، ومعا سيحققان أشياء عظيمة للفريق والمدرب.

وقال جوميز، في تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: "سواريز لديه قدرة كبيرة على بذل المجهود لتوصيل الفريق إلى أحسن حال، ويحب الانخراط وسط اللاعبين والاعتناء بهم ويعتبرهم كعائلة ويحب هذا المناخ".

وأضاف: "أؤمن بأن لاعبي الأهلي سيحبون سواريز ويحبون أيضا طريقة تعامله وهو يعمل على تطوير اللاعبين ولديه المساعدين الذين يعملون على تطوير اللاعبين".

وتابع: "مباراة بتروجت كانت تبدو سهلة ولكنها مباراة حماسية، وأعتقد أن الفوز أعطى روحا عالية داخل النادي، ومن الصعب أن تحلل أداء المدرب في أول مباراة ويجب أن نعطي المدرب الوقت لتطبيق أفكاره والطرق والأمر جنوني بسبب كم المباريات التي خاضها الأهلي في الفترة الأخيرة".

واستطرد: "يجب أن نعطي المدرب الوقت لنرى أفكاره وعمله مع المدرب والتطور سيتحقق تباعا على مستوى الفريق وبالأمس لم ألاحظ شيئا مميزا ولاحظت بعض الملاحظات البسيطة منها بعض التوصيات للاعبين، وليس سهلا أن يحلل أحد الأداء وينسبه للمدير الفني ودعنا في الفترة القادمة نرى ما الذي سيحدث".

وأردف: "لا أحب أن أقارن الأداء ما قبل سواريز وما بعده، والأمر يتوقف على مدى تقبل اللاعبين لأفكار المدرب".

وعن زيارته للأهلي، أكد: "لاقيت معاملة ممتازة داخل النادي وكنت مندهش للغاية وقت زيارتي للنادي، والنادي بدى لسواريز كما لو كان بيتا واللقاء كان مليئا بالعاطفة والجميع استقبله بحرارة ومجلس الإدارة استقبلونا جيدا وكل شخص في الأهلي يعرف دوره وما عليه جيدا، والأهلي منظومة رائعة واحترافية ويوفر حالة جيد للفريق والمدير الفني وأتوقع أنه عمل جيد ووجدت الكثير من الحماس من العاملين في النادي واللاعبين وأتوقع له النجاح في السنوات القادمة".

وأضاف: "هذه هي فكرة النادي عندما يختار مدربا فيتم اختياره على أن يقود الفريق للبطولات ويحقق كثيرا من البطولات وبالفعل مانويل جوزيه كان أسطورة في البرتغال قبل الانتقال للأهلي وليس سهلا أن يحقق ما حققه مانويل جوزيه ولكن هذا ما يريده الأهلي، خاصة أنها نفس الظروف بين جوزيه وسواريز".