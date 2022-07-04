شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: طلبنا حضور 5 آلاف مشجع لكل ناد بنهائي الكأس بين الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية المصرية، أن مباراة نهائي الكأس في موعدها يوم 21 يوليو على استاد القاهرة الدولي.

وقال عامر حسين، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "طلبنا من الأمن حضور 5 آلاف مشجع لكل نادي في نهائي كأس مصر".

وتابع: "لم يكن هناك أي نية لتأجيل نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك".

وأكد أن تأجيل أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار لن يؤثر على اختيار مدرب منتخب مصر، واتحاد الكرة يعمل على التعاقد مع مدرب لمنتخب مصر حاليا، ولن يكون القرار له علاقة بمدرب المنتخب". وتابع: "أتوقع تأجيل مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية في شهر سبتمبر المقبل".

واختتم تصريحاته قائلا: "نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك سيكون بحكام أجانب مثل آخر لقاء قمة، ومارك كلاتنبرج سيبدأ عمله في الإشراف على الحكام في مصر بداية من الأول من شهر سبتمبر".