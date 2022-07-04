شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب المحلة: هدفي في مرمى الإسماعيلي تتويج لموسم طويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الشيخ، لاعب غزل المحلة، أن مشاركته أمام الإسماعيلي في بطولة كأس الرابطة بداية الشوط الإضافي الأول كانت من اللحظات السعيدة له مع الفريق، خاصة مع تسديد آخر ركلة جزاء تسببت في تأهل الفريق للنهائي لأول مرة.

وقال الشيخ، في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد في برنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت: "الفريق من أول البطولة وهدفنا هو تحقيق الفوز في كل مباراة والوصول للنهائي، وليس من أجل الظهور بشكل جيد".

وأضاف: إن الإدارة تحدثت معنا كثيرا من أجل تحقيق البطولة وبذل أقصى جهد من أجل الوصول للمباراة النهائية .

وتابع: إن الفريق تدرب على ركلات الجزاء قبل مباراة الإسماعيلي، ومشاركتي من أجل تسديد ركلة جزاء، وكان لي الحظ في الضربة الأخيرة، وتأهل الفريق للمباراة النهائية.