شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 3 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 3 / 7 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها عقد محمد أبو جبل لجلسة خاصة مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق بالزمالك، وتأهل غزل المحلة للمباراة النهائية لكأس الرابطة بعد الفوز على الإسماعيلى.

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك بشروط مباراة نهائي كأس مصر 21 يوليو

أرسل اتحاد الكرة اليوم خطابين إلى ناديي الأهلي والزمالك يخطرهما بإقامة مباراة نهائي كأس مصر في التاسعة مساء يوم 21 يوليو الجارى باستاد القاهرة.

لماذا يرتدي الأهلي زيه الأصلى والزمالك الاحتياطي في نهائي الكأس؟.. اتحاد الكرة يرد

أخطر اتحاد الكرة ناديي الأهلي والزمالك بإقامة نهائي كأس مصر بينهما يوم 21 يوليو الجارى، على أن يرتدي الأهلي الزي الأصلي، بينما يظهر الزمالك بالزي الاحتياطي ويكون مخالفا تماما لزي الأهلي.

تأجيل مباراة الأهلى والإسماعيلى بعد تأهل الأحمر لنهائى الكأس

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تأجيل مباراة الأهلى والإسماعيلى المؤجلة فى الأسبوع الـ18 بالدورى والمحدد لها يوم 20 يوليو المقبل بعد تأهل النادى الأهلى للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر القديم والمقرر لها يوم 21 يوليو أمام الزمالك .

جلسة خاصة بين أبو جبل والمشرف على الكرة بالزمالك بصحبة وكيله.. اعرف التفاصيل

عقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك جلسة خاصة مع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق بصحبة وكيله لمعرفة مصير الحارس الدولى مع الفريق الأبيض بعد خروجه من حسابات البرتغالى فيريرا المدير الفني للزمالك والاعتماد بشكل أساسى على محمد عواد مع تحويل الحارس للتحقيق.

بركلات الترجيح.. غزل المحلة يهزم الإسماعيلي ويتأهل لنهائي كأس الرابطة

تأهل فريق غزل المحلة إلى نهائي بطولة كأس الرابطة بعد تغلبه على الإسماعيلي بنتيجة 4 - 3 في ركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد المقاولون العرب في نصف نهائي بطولة كأس الرابطة.

سارة سمير تحرز ذهبية الأثقال في بطولة أمريكان فريند شيب

نجحت سارة سمير، لاعبة مصر لرفع الأثقال، في حصد الميدالية الذهبية في الخطف في بطولة أمريكان فريند شيب المقامة حاليا في أمريكا 2022.

الميدالية الثانية.. كريم كحلة يحصد فضية رفع الأثقال بدورة البحر المتوسط

حصد كريم كحلة الميدالية الفضية الثانية له فى منافسات رفع الأثقال وزن 89 ولكن هذه المرة فى الكلين، بعدما احتل المركز الثانى في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية.

واستطاع كريم كحلة رفع 212 كجم فى الكلين، خلف بطل إيطاليا الذى نجح فى رفع 213 كجم، لتكون الميدالية الثانية لبطل مصر.

استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الأحد، الطائرة الخاصة الأولى التى تقل مجموعة من لاعبى ولاعبات المنتخبات الوطنية والأجهزة الفنية والإداريين، قادمةً من الجمهورية الجزائرية بعد انتهاء منافساتهم بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة "وهران"، ضمن طائرتين خاصتين وفرتهما وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع وزارة الطيران المدنى، ومختلف الجهات، للبعثة المصرية المُشاركة فى دورة ألعاب البحر المتوسط فى إطار تهيئة المناخ العام حول جميع اللاعبين المشاركين بمنافسات الدورة.

خصص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية خاصة لأشرف بن شرقى ومحمود عبد الرازق شيكابالا وسيف الدين الجزيري وعبد الله جمعة وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو على هامش المران الذى أقيم اليوم