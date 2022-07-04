شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يجهز مابولولو لـ سيراميكا.. ونصيب وهشام صلاح يشكوان الإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز الجهاز الطبي لفريق الاتحاد السكندرى الأنجولى مابولولو، مهاجم سيد البلد، بعد شفائه من إصابة مزق العضلة الأمامية، استعدادا للدفع به من قبل الجهاز الفني في مباراة سيراميكا في المباراة المقرر لها 14 يوليو الجاري على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى العام.

واشتكى الثنائى هشام صلاح والأردنى عبد الله نصيب من الإجهاز رغم حصول لاعبى الفريق السكندرى على راحة سلبية عقب مواجهة فاركو في المباراة الماضية وانتهت بفوز سيد البلد بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام.

من ناحية أخري اقترب أحمد عيد لاعب فريق الأوليمبي من الانضمام لصفوف الاتحاد السكندرى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما حصل مسئولو زعيم الثغر على توقيع اللاعب ويتبقى فقط الرتوش النهائية لإنهاء الصفقة.

وبات أحمد عيد أولى صفقات الاتحاد السكندرى فى الميركاتو الصيفى، فى إطار سياسة لجنة الكرة بخبرات إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بالاتحاد السكندرى وعضو اللجنة في التنقيب عن المواهب والاعتماد عليها في تغذية الفريق الأول.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع برصيد 28 نقطة جمعها من 23 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 7 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 30 لاعبا واستقبل 35 هدفا.