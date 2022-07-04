شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 3 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 3 / 7 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها صعود غزل المحلة لنهائى دورة كأس الرابطة، بعد الفوز على الإسماعيلى 4 / 3 بركلات الترجيح، منتظرا الفائز من فيوتشر وإنبى.

اتحاد الكرة يخطر الأهلي والزمالك بشروط مباراة نهائي كأس مصر 21 يوليو

أرسل اتحاد الكرة اليوم خطابين إلى ناديي الأهلي والزمالك يخطرهما بإقامة مباراة نهائي كأس مصر في التاسعة مساء يوم 21 يوليو الجارى باستاد القاهرة.

تأجيل مباراة الأهلى والإسماعيلى بعد تأهل الأحمر لنهائى الكأس

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تأجيل مباراة الأهلى والإسماعيلى المؤجلة فى الأسبوع الـ18 بالدورى والمحدد لها يوم 20 يوليو المقبل بعد تأهل النادى الأهلى للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر القديم والمقرر لها يوم 21 يوليو أمام الزمالك .

جلسة خاصة بين أبو جبل والمشرف على الكرة بالزمالك بصحبة وكيله.. اعرف التفاصيل

عقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك جلسة خاصة مع محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق بصحبة وكيله لمعرفة مصير الحارس الدولى مع الفريق الأبيض بعد خروجه من حسابات البرتغالى فيريرا المدير الفني للزمالك والاعتماد بشكل أساسى على محمد عواد مع تحويل الحارس للتحقيق.

بركلات الترجيح.. غزل المحلة يهزم الإسماعيلي ويتأهل لنهائي كأس الرابطة

تأهل فريق غزل المحلة إلى نهائي بطولة كأس الرابطة بعد تغلبه على الإسماعيلي بنتيجة 4 - 3 في ركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد المقاولون العرب في نصف نهائي بطولة كأس الرابطة.

سارة سمير تحرز ذهبية الأثقال في بطولة أمريكان فريند شيب

نجحت سارة سمير، لاعبة مصر لرفع الأثقال، في حصد الميدالية الذهبية في الخطف في بطولة أمريكان فريند شيب المقامة حاليا في أمريكا 2022.

الميدالية الثانية.. كريم كحلة يحصد فضية رفع الأثقال بدورة البحر المتوسط

حصد كريم كحلة الميدالية الفضية الثانية له فى منافسات رفع الأثقال وزن 89 ولكن هذه المرة فى الكلين، بعدما احتل المركز الثانى في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية.

واستطاع كريم كحلة رفع 212 كجم فى الكلين، خلف بطل إيطاليا الذى نجح فى رفع 213 كجم، لتكون الميدالية الثانية لبطل مصر.