شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق دورة الألعاب العالمية للكاراتيه فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم منافسات دورة الألعاب العالمية للكاراتيه، التى تقام فى الفترة من 3 إلى 11 يوليو الجارى، بمشاركة المنتخب المصرى الذى يشارك بـ7 لاعبين ولاعبات. وتضم البعثة كلا من عبد الله ممدوح، يوسف عماد، طه طارق، آية هشام، أحلام حمدى، دهب ياقوت، ومنة شعبان.

ويرافق البعثة كل من هانى قشطة مدرب السيدات، وعبد الفتاح النجار المدير الفنى لمنتخب الكبار، سيد نصر رئيسا للبعثة، ومعهم أحمد الصاوى، وهيثم فاروق.

من ناحية أخرى، يشارك منتخب الشابات والشباب فى الدورى العالمى بكرواتيا، وتأهل جنى يوسف وملك غبن لدور الـ 16 بمنافسات الكاتا شابات.

وحقق الكاراتيه 7 ميداليات متنوعة فى دورة البحر المتوسط منها ذهبيتى فريال اشرف و يوسف بدوى بخلاف الفضيات والبرونز.