شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد اليوم الأحد لبعثة مصر فى دورة ألعاب البحر المتوسط.. 9 ميداليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منافسات اليوم الأحد من دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا فى وهران من 25 يونيو الجارى إلى 5 يوليو المقبل، حصول البعثة المصرية على 9 ميداليات جديدة.

ورفعت مصر رصيدها إلى 43 ميدالية خلال منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط، حيث أضاف لاعبو البعثة 4 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين.

نعمة "جوهرة" الأثقال

نجحت نعمة سعيد، بطلة رفع الأثقال، فى التتويج بذهبيتى الخطف والكلين فى دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بالجزائر بمنافسات وزن 71 كجم.

وحصدت الميدالية الذهلبية الأولى فى منافسات الخطف بعد رفع 101 كجم، قبل أن تضيف نعمة سعيد الميدالية الذهبية الثانية لها في الكلين بعد رفع 125 كجم.

ذهبية السلاح

توج زياد السيسي بالميدالية الذهبية فى منافسات سلاح السابر بعد الفوز على بطل إيطاليا 15/ 8 فى دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية.

وكان زياد السيسي نجح فى التأهل للدور قبل النهائي لمنافسات سلاح السابر بعد الفوز على زميله أدهم معتز بنتيجة 15-11 في دور الثمانية ليضمن ميدالية جديدة لمصر.

الذهبية بسنت حميدة

نجحت العداءة المصرية بسنت حميدة فى التتويج بالميدالية الذهبية فى منافسات 200 متر عدو، بعدما احتلت المركز الأول بـ22.47 فى رقم أوليمبى جديد، لتحصد الميدالية الذهبية الثانية لها، بعدما سبق وحققت بسنت حميدة ذهبية سباق 100 متر عدو، لتحقق بسنت حميدة رقما جديدا لمنافسات البحر المتوسط بزمن 11.10 ثانية.

كريم كحلة يضيف فضيتين

حصد كريم كحلة ميداليتين فضيتين فى منافسات رفع الأثقال وزن 89، الأولى كان فى منافسات الخطف بعدما رفع 171 كجم فى الخطف، خلف بطل إيطاليا الذى نجح فى رفع 172 كجم، بينما اكتفى بطل الجزائر فى رفع 161 كجم.

وفى منافسات الكلين، حصد أيضا الميدالية الفضية بعدما احتل المركز الثانى بعدما استطاع رفع 212 كجم، خلف بطل إيطاليا الذى نجح فى رفع 213 كجم.

أشرقت وفضية التايكوندو

حققت أشرقت درويش الميدالية الفضية لمنافسات التايكوندو لوزن - 57 كجم بعد الخسارة في مباراة النهائي أمام بطلة تركيا بنتيجة 28/7، بعدما تأهلت إلى المباراة النهائية بعد الفوز على بطلة فرنسا 21/ 13.

برونزية التايكوندو

حصدت شهد الحسيني الميدالية البرونزية فى التايكوندو بعد خسارتها من بطلة إسبانيا 5/1 فى نصف نهائي منافسات وزن 49 كجم، لتكتفى اللاعبة المصرية بحصد الميدالية البرونزية في منافسات هذا الوزن.

برونزية الفروسية

وحقق محمد طلعت الميدالية البرونزية لمنافسات فردي الفروسية بدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة وهران بالجزائر.