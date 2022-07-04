شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: أبو جبل لن يجدد للزمالك وتعاقدنا مع 8 صفقات.. وعودة المعارين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن جميع المعارين فى فريق الزمالك سوف يعودون للفريق الأبيض بنهاية الموسم.

وقال مرتضى منصور، خلال تصريحات تليفزيونية: أرفض فكرة التبادل فى الصفقات خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضاف مرتضى منصور: إن الإدارة اتخذت قرارًا نهائيًّا بعدم تجديد تعاقد محمد أبو جبل حارس المرمى، ولن يتم فتح هذا الملف مرة أخرى، وأطالب جمهور الزمالك بالهدوء وعدم مهاجمة أي لاعب.

وتابع: إن مجلس الإدارة أبرم ما يقرب من 8 صفقات لتدعيم جميع مراكز الفريق.

وعن طارق حامد قال رئيس الزمالك: أغلقنا باب تجديد طارق حامد؛ لأن اللاعب حصل على إذن بالسفر للإمارات، ورغم ذلك سافر إلى ألمانيا وإسبانيا بحجة العلاج، رغم أنه خارج من آخر مباراة مطرود، واللاعب لم يُحضِر أي مستند يفيد بأنه كان مصابا، ولذلك قررنا تحويله للشئون القانونية.

وأردف رئيس الزمالك أن المغربى أشرف بن شرقى، لاعب الفريق الأبيض، أبلغه شخصيا بالانتقال إلى الدورى القطرى أو التركى، موضحًا أنه قام بالاجتماع مع اللاعب شخصيا، حيث أبلغه بعدم اللعب فى مصر إلا لفريق الزمالك.