إقامة مباراة الأهلي والإسماعيلي يوم 21 أغسطس بعد تأجيلها بسبب نهائي الكأس

القاهرة - سامية سيد -

قررت رابطة الأندية إقامة مباراة الأهلي والإسماعيلي بالدورى يوم 21 أغسطس المقبل، بعد تأجيلها؛ بسبب صعود الأحمر لنهائي كأس مصر القديم أمام الزمالك.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تأجيل مباراة الأهلى والإسماعيلى المؤجلة فى الأسبوع الـ18 بالدورى والمحدد لها يوم 20 يوليو المقبل بعد تأهل النادى الأهلى للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر القديم والمقرر لها يوم 21 يوليو أمام الزمالك.

أرسل اتحاد الكرة خطابين إلى ناديي الأهلي والزمالك يخطرهما بإقامة مباراة نهائي كأس مصر في التاسعة مساء يوم 21 يوليو الجارى باستاد القاهرة.

وأوضح اتحاد الكرة في الخطابين شروط المباراة النهائية، حيث يلجأ الفريقان للوقت الإضافي لمدة 30 دقيقة في حالة انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل.

كما أخطر اتحاد الكرة الناديين بارتداء النادي الأهلي الزي الأصلي في المباراة بينما يرتدي الزمالك زيا مخالفا تماما، على أن يكون النادي الأهلي هو المسئول عن كرات المباراة.

وتضمن الخطاب أيضا أن اتحاد الكرة هو المسئول عن تنظيم المباراة.