شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت حميدة: أهدي الميداليات الذهب لزوجي.. وأحلم بإنجاز في بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت بسنت حميدة، البطلة المصرية في ألعاب القوى، سعادتها البالغة بالانجازات التي تحققت في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وقالت بسنت حميدة في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "الميداليتين الذهب أقل ما يمكن أن أقدمه لزوجي وأشكره على دعمه لي".

وأضافت البطلة المصرية: "طموحي لن يتوقف وأمنيتي بحصد إنجاز في بطولة العالم".

ونجحت العداءة المصرية بسنت حميدة فى التتويج بالميدالية الذهبية فى منافسات 200 متر عدو ألعاب القوى بدورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية.

واحتلت بسنت حميدة المركز الأول بـ22.47 فى رقم أوليمبى جديد، لتحصد الميدالية الذهبية الثانية لمصر، بعدما سبق أن حققت بسنت حميدة ذهبية سباق 100 متر عدو، لتحقق بسنت حميدة رقما جديدا لمنافسات البحر المتوسط بزمن 11.10 ثانية.

وتعد بسنت هي المفاجأة حتى الآن، في ظل ابتعادها خلال الفترة الماضية؛ بسبب الإصابة التي لحقت بها قبل دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في طوكيو، ولكنها استعدت للبحر المتوسط من خلال المشاركة في عدة بطولات، منها بطولة التشيك الدولية وبطولة العالم، واستعداد فى صربيا.

وكان زياد السيسي توج بالميدالية الذهبية فى منافسات سلاح السابر بعد الفوز على بطل إيطاليا 15/ 8، في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية.

وكان زياد السيسي قد نجح فى التأهل للدور قبل النهائي لمنافسات سلاح السابر بعد الفوز على زميله أدهم معتز بنتيجة 15-11 في دور الثمانية ليضمن ميدالية جديدة لمصر.