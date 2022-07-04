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محمد فاروق يضيف الهدف الثانى لـ فيوتشر فى شباك إنبى.. فيديو وصور

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القاهرة - سامية سيد - سجل محمد فاروق، مهاجم فيوتشر، الهدف الثانى لفريقه فى إنبى فى الدقيقة 48 عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة.

وسيطر فيوتشر على معظم مجريات الشوط الأول، معتمدا على انطلاقات أحمد عاطف وأحمد رفعت في الخط الأمامى، حيث كانت أخطر كرات اللقاء كرة رفعت التي ارتطمت بالقائم في الدقيقة 30، بينما اكتفى فريق إنبي بالاعتماد على الهجمات المرتدة.

وجاء تشكيل فيوتشر على النحو التالي: حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم "جنش"، خط الدفاع: سعد سمير - محمود مرعي - جوزيف انجويم - محمود شعبان، خط الوسط: غنام محمد - كريم نيدفيد - عمر كمال عبد الواحد - أحمد رفعت - محمد فاروق، خط الهجوم : أحمد عاطف.

وجاء تشكيل إنبى كالتالى: حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطى، خط الدفاع: إبراهيم يحيى، خالد رضا، محمد شريف، مصطفى دويدار، خط الوسط: أحمد العجوز، عبد الرحمن عماد، زياد كمال، مصطفى شكشك، خط الهجوم: جون إيبوكا ومصطفى شلبى.

وعد مسئولو نادى إنبي اللاعبين بمكافآت مالية خاصة حال التتويج ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة فى نسختها الأولى، ويبحث فييرا المدير الفني لنادي إنبي عن تحقيق الفوز الأول له مع الفريق البترولي، بعد الخسارة في أول مباراتين.

وعقد على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، جلسة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بغلق صفحة الدوري والتركيز على تخطي عقبة إنبي للاقتراب خطوة كبيرة من تحقيق أول لقب في تاريخ النادى الصاعد حديثا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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