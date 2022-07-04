شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: لن نجدد تعاقد أبو جبل وطارق حامد.. وبن شرقى سيرحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن الإدارة اتخذت قرارًا نهائيًّا بعدم تجديد تعاقد محمد أبو جبل حارس المرمى، ولن يتم فتح هذا الملف مرة أخرى.

وأضاف مرتضي منصور لبرنامج "ملعب البلدوزر" مع الإعلامي مجدي عبد الغني عبر شاشة "الشمس": قرار نهائي لن نجدد عقد محمد أبو جبل وأطالب جمهور الزمالك بالهدوء وعدم مهاجمة أي لاعب، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة أبرم ما يقرب من 8 صفقات لتدعيم جميع مراكز الفريق.

وعن طارق حامد قال رئيس الزمالك: أغلقنا باب تجديد طارق حامد؛ لأن اللاعب حصل على إذن بالسفر للإمارات، ورغم ذلك سافر إلى ألمانيا وإسبانيا بحجة العلاج، رغم أنه خارج من آخر مباراة مطرود، واللاعب لم يُحضر أي مستند يفيد أنه كان مصاب، ولذلك قررنا تحويله للشئون القانونية.

وأردف رئيس الزمالك أن المغربى أشرف بن شرقى لاعب الفريق الأبيض أبلغه شخصيا بالانتقال إلى الدورى القطرى أو التركى، موضحًا أنه قام بالاجتماع مع اللاعب شخصيا، حيث أبلغه بعدم اللعب فى مصر إلا لفريق الزمالك.