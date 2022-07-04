شكرا لقرائتكم خبر عن 43 ميدالية والمركز السابع.. حصيلة مصر حتى الآن فى دورة ألعاب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت البعثة المصرية تحقيق الميداليات خلال منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقامة حاليا فى وهران من 25 يونيو الجارى إلى 5 يوليو المقبل، لتحتل المركز السابع فى ترتيب جدول الميداليات حتى الآن برصيد 43 ميدالية.

ورفعت مصر رصيدها إلى 43 ميدالية خلال منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط، جاءت بـ11 ميدالية ذهبية و14 ميدالية فضية و18 ميدالية برونزية.

وتتصدر تركيا جدول الترتيب بـ96 ميدالية بفضل 41 ذهبية، ويليها إيطاليا برصيد 130 ميدالية بفضل 37 ذهبية، وفى المركز الثالث فرنسا برصيد 71 ميدالية بفضل 19 ذهبية، ثم الجزائر صاحبة الأرض برصيد 48 ميدالية منها 19 ذهبية، ثم صربيا برصيد 26 ميدالية منها 12 ذهبية، وفى المركز السادس إسبانيا بـ50 ميدالية منها 11 ذهبية.

وجاءت ميداليات مصر كالتالى:

11 ميدالية ذهبية و14 ميدالية فضية و18 ميدالية برونزية..

- نعمة سعيد ذهبية وزن 71 كجم في الخطف رفع أثقال

- نعمة سعيد ذهبية وزن 71 كجم في الكلين رفع أثقال

- زياد السيسي ذهبية سلاح السابر

- يسري حافظ ذهبية وزن فوق 91 كجم ملاكمة

- بسنت حميدة ذهبية 200 متر عدو ألعاب القوى

- بسنت حميدة ذهبية 100 متر عدو ألعاب القوى

- محمد عبدالموجود ذهبية وزن 66 كجم جودو

- عمرو رضا ذهببة وزن 74 كجن مصارعة حرة

- منتخب السيدات لتنس الطاولة الميدالية الذهبية

- فريال أشرف ذهبية وزن 68 كجم كاراتيه

- يوسف بدوي ذهبية وزن 84 كجم كاراتيه

- أشرقت درويش فضية وزن 57 كجم في التايكوندو

- كريم كحلة فضية وزن 89 كجم خطف رفع أثقال

- كريم كحلة فضية وزن 89 كجم كلين رفع أثقال

- إيهاب عبدالرحمن فضية رمي الرمح ألعاب القوى

- منتخب الفروسية فضية الفرق

- إسراء عويس فضية الوثب الطويل ألعاب القوى

- أحمد عبدالغني فضية الكلين وزن 61 كجم رفع أثقال

- أحمد عبدالغني فضية الخطف وزن 61 كجم رفع أثقال

- عمر عصر فضية فردي رجال تنس طاولة

- يحي حافظ فضية وزن 65 كجم مصارعة حرة

- عبداللطيف منيع فضية وزن 130 كجم مصارعة رومانيه

- أحلام يوسف فضية وزن تحت 55 كجم كاراتيه

- عبدالله ممدوح فضية وزن 75 كجم كاراتيه

- محمد طلعت برونزية فردي الفروسية

- شهد الحسيني برونزية 49 كجم تايكوندو

- بسمة عماد إبراهيم برونزية وزن 59 كجم في الكلين برفع الأثقال

-محمد مجدي برونزية دفع الجلة ألعاب القوى

- عمر السيد برونزية وزن 69 كجم ملاكمة

-يمنى عياد برونزية وزن 54 كجم ملاكمة

- عزمي محيلبة برونزية الرماية سكيت

- يسري سامي برونزية وزن 60 كجم جودو

- سمر حمزة برونزية وزن 76 كجم مصارعة حرة

- شيماء محمد برونزية وزن 53 كجم مصارعة حرة

- علي زهران برونزية جهاز الحلق جمباز

- ضحى هاني برونزية الريشة الطائرة

- ريم أحمد فضية وزن 50 كجم كاراتيه

- يوسف حميدة برونزية وزن 125 كجم مصارعة حرة

- هيثم فهمي برونزية وزن 60 كجم مصارعة رومانية

- عبدالرحمن عمر برونزية وزن 67 كجم مصارعة رومانية

- نور الدين حسن برونزية وزن 87 كجم مصارعة رومانية

- أحمد أيمن برونزية 67 كجم كاراتيه

- عمرو علاء برونزية وزن تحت 60 كجم كاراتيه