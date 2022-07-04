شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يطلب بدء معسكر لمدة 48 ساعة للاعبى الاتحاد قبل مباراة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، الدخول في معسكر مغلق لمدة 48 ساعة، استعدادا لمواجهة سيراميكا في المباراة المقرر لها 14 يوليو الجاري على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى العام.

وصرف مسئولو نادى الاتحاد السكندرى للاعبين مكافأة الفوز على فاركو في المباراة الماضية بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام، وذلك تحفيزًا لهم من أجل مواصلة الانتصارات والتقدم في جدول ترتيب الدورى.

ويبحث الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندرى بقيادة عماد النحاس عن ودية أخرى بعد منتخب القاهرة، من أجل الاطمئنان بشكل كامل على جاهزية اللاعبين ومنح فرصة للعناصر التي لم تشارك مع سيد البلد خلال الفترة الماضية للوقوف على مستواها الفني.

من ناحية أخرى، اقترب أحمد عيد، لاعب فريق الأولمبي، من الانضمام لصفوف الاتحاد السكندرى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما حصل مسئولو زعيم الثغر على توقيع اللاعب ويتبقى فقط الرتوش النهائية لإنهاء الصفقة.

وبات أحمد عيد أولى صفقات الاتحاد السكندرى فى الميركاتو الصيفى، فى إطار سياسة لجنة الكرة بخبرات إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بالاتحاد السكندرى وعضو اللجنة، في التنقيب عن المواهب والاعتماد عليها في تغذية الفريق الأول.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع برصيد 28 نقطة جمعها من 23 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 7 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 30 لاعبا واستقبل 35 هدفا.