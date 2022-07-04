الامارات | أعلى 5 رواتب في ملاعب كرة القدم.. «مليون» في الأسبوع

شكرا لقرائتكم خبر عن أعلى 5 رواتب في ملاعب كرة القدم.. «مليون» في الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في العالم، بعد إعلان نادي ليفربول الإنجليزي، الجمعة الماضية، عن تجديد عقد نجمه المصري محمد صلاح، الذي انضم إلى صفوفه عام 2017، ليستمر حتى 2025، بعد فترة من المد والجزر والخلافات في المفاوضات بين الطرفين، لكنها أفضت أخيراً عن بقاء «الفرعون» في «آنفيلد» مقابل 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، ليصبح الأعلى أجراً في تاريخ النادي.

وقالت الصحيفة إن صلاح يحتل المرتبة الرابعة في قائمة الأعلى أجراً بين لاعبي العالم، خلف نجوم باريس سان جيرمان، الدولي الفرنسي كيليان مبابي (مليون جنيه إسترليني أسبوعياً)، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (960 ألفاً)، ثم البرازيلي نيمار دا سيلفا (606 آلاف).

وأوضحت الصحيفة أن محمد صلاح يتفوق على البرتغالي كريستيانو رونالدو عملاق مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي تراجع بدوره إلى المركز الخامس براتب أسبوعي قدره (385 ألف جنيه إسترليني) متساوياً بالراتب مع البلجيكي كيفن دي بروين مع مانشستر سيتي، فيما يحتل زميل الأخير النرويجي إيرلينغ هالاند، المركز السابع براتب يصل إلى (375 ألف جنيه إسترليني)، وهو الأجر ذاته الذي يتقاضاه الإسباني ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد.

ويأتي الفرنسي أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد في المركز التاسع براتب (356 ألف جنيه إسترليني)، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ في المركز العاشر بـ(350 ألف جنيه إسترليني)، على الرغم من أنه آخر المتوّجين بجائزة الاتحاد الدولي «فيفا» لأفضل لاعب في العالم 2021.

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