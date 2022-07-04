الامارات | غنابري بديل ستيرلينغ في مانشستر سيتي

شكرا لقرائتكم خبر عن غنابري بديل ستيرلينغ في مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن مانشستر سيتي يأمل الحصول على خدمات نجم بايرن ميونيخ سيرج غنابري، لتعويض الرحيل المتوقع للاعبه الإنجليزي رحيم ستيرلينغ، المتوقع انتقاله بداية من الموسم الجديد إلى تشيلسي أو ريال مدريد. وقالت الصحيفة إن غنابري لم يتخذ قراراً بالبقاء في ميونيخ من عدمه وبات أقرب إلى الرحيل في الانتقالات الصيفية، ما يدفع السيتي للحصول على خدماته.

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