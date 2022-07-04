الامارات | القرقاوي: قنوات جديدة لاعتماد البطولات العربية للسلة ضمن الأجندة الدولية

شكرا لقرائتكم خبر عن القرقاوي: قنوات جديدة لاعتماد البطولات العربية للسلة ضمن الأجندة الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، اللواء إسماعيل القرقاوي، فتح قنوات اتصال جديدة لدى الاتحاد الدولي (فيبا)، بهدف اعتماد البطولات والدورات العربية ضمن الأجندة الدولية.

وقال القرقاوي، في تصريحات صحافية، إن «النجاحات التي تحققت في الآونة الأخيرة، خصوصاً في فترة تفشّي جائحة كورونا، وعدم توقف النشاط العربي سواء على مستوى البطولات أو الدورات الإدارية والتدريبية والتحكيمية، كان وراء جعل الاتحاد العربي في طليعة الاتحادات الإقليمية الأخرى، وذلك بشهادة الجميع، بما فيهم الاتحاد الدولي».

وأضاف: «طالبت رئاسة الاتحاد العربي، الأمين العام للاتحاد عبدالله شبلي، بتكثيف الاتصالات مع الاتحاد الدولي (فيبا)، من أجل اعتماد البطولات العربية رسمياً ضمن الأجندة الدولية، تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في دبي فبراير الماضي على هامش بطولات المنتخبات العربية للرجال، كما تم اعتماد اللغة الإنجليزية إلى جانب اللغة العربية في الموقع الإلكتروني للاتحاد العربي، حتى يكون الاتحاد الدولي على بيّنة من البطولات والدراسات والدورات التي ننظمها تمهيداً لاعتمادها بصفة دولية».

وفي سياق متصل، أكد القرقاوي إطلاق الاتحاد العربي لنشاطه في الموسم الجديد، اعتباراً من 14 يوليو الجاري، مع انطلاق بطولة منتخبات الشباب التي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة حتى 22 من هذا الشهر، بمشاركة منتخبات الإمارات والسعودية والكويت وقطر والجزائر ومصر.

وأشار القرقاوي إلى أن بطولة القاهرة تمثل خير إعداد للاعبي منتخب الإمارات قبل استحقاق التصفيات الآسيوية للناشئين عن المنطقة الخليجية، وقال: «تعد بطولة مصر خير استعداد لـ(الأبيض) قبل المشاركة في بطولة المنتخبات الخليجية للناشئين التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى السادس من أغسطس المقبل، والمؤهلة إلى نهائيات آسيا، لما تمثله هذه المجموعة من اللاعبين من نواة للمنتخب الأول، ورافداً له في السنوات المقبلة، خصوصاً بعد الإنجازين الكبيرين اللذين حققتهما السلة الإماراتية في مايو الماضي، بفوزها بذهبيتي منتخبي الرجال، والسيدات (3 ضد 3) في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي استضافتها الكويت».

وتطرّق القرقاوي في ختام حديثه إلى بقية بطولات الموسم الجديد، بقوله: «بجانب بطولة منتخبات الشباب، تستضيف تونس في الفترة من 20 وحتى 28 سبتمبر المقبل بطولة الأندية العربية للسيدات، وتتبع في الفترة من الخامس وحتى 15 أكتوبر باستضافة الكويت بطولة أندية الرجال، فيما تنظم المغرب وتونس بطولات منتخبات السيدات والرجال مطلع العام المقبل».

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